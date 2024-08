Handelsexperte gibt Einschätzung über Zukunft der Modekette ab Esprit in der Insolvenz - 50 Prozent Rabatt im Outlet

Und wie ist die Lage derweil im Outlet in Ratingen? Hier geht der Verkaufsbetrieb normal weiter, wie uns eine Mitarbeiterin am Telefon mitteilt. Das Outlet sei zu den normalen Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ob es zu einem Schlussverkauf kommen werde, wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, so die Mitarbeiterin. Was sie allerdings sagen könne, sei, dass aktuell bereits eine Rabattaktion im Outlet laufe. Noch bis Montag gebe es auf Shorts, T-Shirts, Hosen und Kleider 60 Prozent Rabatt, auf den Rest erhalte der Kunde 50 Prozent Nachlass. Schon in der Vergangenheit gab es im Ratinger Outlet regelmäßig Rabattaktionen.