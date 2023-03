60.000 neue Jobs im Jahr 2023 Wirtschaft in NRW unerwartet stabil

Dabei gehen viele Faktoren deutlich nach oben. Der Indikator zur aktuellen wirtschaftlichen Lage stieg bei den Unternehmen um sechs Prozentpunkte gegenüber Herbst, so die IHK NRW. Der Saldo aus positiven und negativen Einschätzungen liegt nun bei plus 16 Punkten. Um sensationelle 29 Prozentpunkte hoch sprang der Indikator zu den wirtschaftlichen Aussichten vom Allzeittief im Herbst. Damals blickte die große Mehrheit der Firmen noch tiefschwarz in die Zukunft. Jetzt liegt der Saldo zwischen positiven und negativen Erwartungen noch bei minus 13 Punkten. „Bei vielen Unternehmen bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt und die Unsicherheit groß“, so Matthias Mainz.