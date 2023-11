2020 kollabierter Skandalkonzern Wirecard-Manager wusste nichts von Drittpartnergeschäft

Wirecard wickelte als Zahlungsdienstleister an der Schnittstelle zwischen Einzelhandel und Finanzwesen Kreditkartenzahlungen ab. Die drei Drittpartnerfirmen Payeasy, Senjo und Al Alam übernahmen laut Ex-Vorstandschef Braun diese Dienstleistung auf Vermittlung von Wirecard in Ländern, in denen der frühere Dax-Konzern selbst keine eigenen Lizenzen hatte.