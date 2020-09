Wirecard-Finanzskandal : Wirecard: FDP wirft Scholz Untätigkeit bei Finanzpolizei FIU vor

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch auf dem Weg in den Finanzausschuss des Bundestags. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die unter dem früheren Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zur Aufdeckung vn Finanzskandalen wie bei Wirecard eingerichtete Spezialeinheit des Zolls, die so genannte Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln, bearbeitet Verdachtsmeldungen nach Auffassung der FDP weiterhin unzureichend.

Auch nach Bekanntwerden des Wirecard-Skandals habe der amtierende Finanzminister Olaf Scholz (SPD) diese Missstände nicht beseitigt, kritisierte der FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand. „Die aktuelle Situation bei der FIU ist eine Katastrophe mit Ansage. Seit Jahren bekommt der Finanzminister seine Geldwäsche-Spezialbehörde, die einst als ‚deutsches FBI’ geplant war, nicht in den Griff“, so Herbrand. „Die chaotischen Zustände sind eine Gefahr für die Sicherheitsarchitektur im Land.“

Hintergrund ist, dass die FIU die Vielzahl an Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche und andere Wirtschaftsstraftaten, die bei ihr eingehen, nach einem bestimmten Muster filtert. Diese Filterung nach Risikokriterien führte im Fall Wirecard dazu, dass relevante Verdachtsmeldungen nicht an die zuständigen Staatsanwaltschaften weitergeleitet wurden. Im Fall Wirecard untersucht nun eine Task Force, welche Meldungen durch das Raster fielen, die nun verspätet an das bayerische Landeskriminalamt weitergegeben werden. In der Antwort auf eine Frage Herbrands hatte das Bundesfinanzministerium angegeben, bis zum 20. August seien 144 Verdachtsmeldungen zu Wirecard im Nachhinein als relevant eingestuft worden, davon wurden bis dahin 53 weitergeleitet.