Kursabsturz beim Dax-Konzern : Wirecard droht eine Flut von Klagen

Die Firmenzentrale von Wirecard im bayerischen Aschheim. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Die Aktie des Finanzdienstleisters ist am Montag um weitere 42 Prozent abgestürzt, ein Vorstand wurde gefeuert. Es fehlen weiterhin 1,9 Milliarden Euro. Nun droht der baldige Rauswurf aus dem Dax.

Von Georg Winters

Bei Wirecard geht es längst nicht mehr nur um mögliche Manipulationen von Bilanzen, um eventuell zu spät verbreitete, börsenrelevante Informationen und einen der größten Finanzskandale der jüngeren Vergangenheit. Es geht mittlerweile um die Existenz eines Unternehmens, das vor zwei Jahren als strahlender Dax-Aufsteiger gefeiert wurde, bei dem die Anleger jetzt aber in Scharen die Flucht ergreifen, nachdem sich herausgestellt hat, dass angeblich auf Treuhandkonten vorhandene 1,9 Milliarden Euro nichts als heiße Luft waren. Am Montag ist der Kurs des Finanzdienstleisters um weitere 44 Prozent abgestürzt. Die Angst der Investoren, dass die Banken die Kredite fällig stellen und Wirecard damit in die Insolvenz rutschen könnte, ist groß. Freude an der Aktie haben derzeit vermutlich nur einige Zocker.

„Für Alt-Aktionäre ist das Ganze ein Gau“, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der Aktionärsschützervereinigung DSW und Fachanwalt für Kapitalmarktrecht. Seine Kanzlei vertritt bislang rund 40 institutionelle Investoren und ungefähr gleich viele Privatanleger, die eine Schadenersatz-Klage gegen Wirecard prüfen. Auch er sieht auf jeden Fall Fehler in der Unternehmensführung: „Es hat schon früher Angriffe auf Wirecard gegeben. In einer solchen Situation muss man besonders sensibel mit Publizität umgehen.“ Seine Forderung: „Wenn Wirecard wirklich einen vertrauensvollen Neuanfang schaffen will, muss es ein komplett neues Management geben.“ Für den Fall müssten dann nach dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Markus Braun in der vergangenen Woche auch Finanzvorstand Alexander von Knoop und Susanne Steidl ihren Stuhl räumen. Den bereits suspendierten Vorstand Jan Marsalek, der unter anderem zuständig war für das Südostasien-Geschäft, hat Wirecard am Montag rausgeworfen. Marsalek sei mit sofortiger Wirkung abberufen und sein Anstellungsvertrag außerordentlich gekündigt worden, teilte das Unternehmen mit.

Unabhängig von den Personalwechseln ist es immer noch möglich, dass Wirecard betrogen worden ist. Es bleibt aber auch dann die Frage, warum Wirtschaftsprüfer für die Existenz des ominösen scheinbaren Bankguthabens in Asien keine Bankbestätigung angefordert haben und warum Informationen über mögliche Tricksereien in Südostasien nicht zum Vorstand durchgedrungen sind. Abgesehen davon, dass die Unternehmensführung nach dem von ihr selbst in Auftrag gegeben KPMG-Gutachten erklärt hatte, die Prüfer hätten nichts Beanstandenswertes gefunden, obwohl die KPMG-Experten sich gar nicht explizit in diese Richtung geäußert hatten. Einer der Kernpunkte für potenzielle Kläger.