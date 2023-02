Mehrere Flughäfen betroffen Massiver Warnstreik soll am Freitag Flugbetrieb in Deutschland lahmlegen

Am Flughafen München soll es am Freitag keine regulären Passagierflüge geben. Ausgenommen von der Betriebseinstellung seien nur Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die Münchner Sicherheitskonferenz, kündigte die Betreibergesellschaft an.