Wirbel um Preise von Stadtwerken Wuppertal und Eon Neue Ärger um die Fernwärme

Die Stadtwerke Wuppertal (WSW) haben 750 Fernwärme-Kunden, dazu zählen auch Industriebetriebe, öffentliche Einrichtungen und Immobiliengesellschaften. Das Unternehmen ließ über seine Anwältin mitteilen: „Die WSW sind pro-aktiv auf die Staatsanwaltschaft zugegangen. Jegliche Ermittlungen werden von den WSW selbstverständlich vollumfänglich und transparent unterstützt.“ Die Stadtwerke Wuppertal rechtfertigen den hohen Anstieg mit der kriegsbedingten Steigerung der Gaspreise und der Wirkung der Formel, nach der die Fernwärme-Preise berechnet werden. „Damit die Kunden bestmöglich profitieren, haben die WSW festgelegt, dass die Preise zweimal im Jahr neu berechnet werden, und zwar auf Basis der vorangegangenen Monate“, erläutert das Unternehmen. Jeweils in den Monaten von Mai bis Oktober werde der Preis errechnet für die Anpassung zum 1. Januar. Das habe zu den günstigen rund vier Cent pro Kilowattstunde Anfang 2021 geführt. „Der jahrelange Vorteil dieser Formel wurde in der Energiekrise zum großen Nachteil“, so das Unternehmen weiter. Der Preisbildungszeitraum für Januar 2023 habe genau im historischen Hoch des Gaspreises von Juli bis September 2022 gelegen, als der Gaspreis an den Börsen zeitweise um mehr als 1000 Prozent gestiegen war. Die Stadtwerke Wuppertal kündigen zugleich Entlastung für Fernwärme-Kunden an: „Aktuell sinkt der Gaspreis, und das wird sich direkt im Juli auf die Neu-Berechnung auswirken: Der Fernwärmepreis der WSW wird unter 23 Cent pro Kilowattstunde sinken.“