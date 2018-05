Eric Schweitzer: "Wir müssen für offene Märkte streiten"

BERLIN Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages ist sehr gefragt. In diesen Tagen, da es um mögliche US-Strafzölle geht, trifft das umso mehr zu.

Herr Schweitzer, was droht, wenn sich die USA und die EU im Handelskonflikt weiterhin nicht bis zum 1. Juni um 0 Uhr einigen können?

SCHWEITZER Die USA setzen sich über globale Handelsregeln hinweg, die sie einst mit initiiert haben. Für die deutsche Wirtschaft entsteht eine enorme Unsicherheit im Auslandsgeschäft und es drohen Belastungen. Denn neben den konkreten Einschränkungen für deutsche Unternehmen im Stahl- und Aluminiumsektor sowie höheren Preisen für die Abnehmer in den USA droht die Abkehr von Verlässlichkeit im Welthandel.

Welches konkrete Angebot sollte die EU den USA unterbreiten und was halten Sie davon, wenn die EU einer festen Exportquote für Stahl und Aluminium zustimmen würde?

SCHWEITZER 40 Prozent der international agierenden Unternehmen in Deutschland haben nach DIHK-Umfragen allein im vergangenen Jahr eine weitere Zunahme an Handelshemmnissen registriert. Hemmnisse sind unter anderem Zölle, aber vor allem nicht-tarifäre Handelsbarrieren wie zusätzliche, unnötige und kostspielige Zertifizierungs- oder Sicherheitsanforderungen. Es werden also Märkte abgeschottet.