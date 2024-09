Bußgelder drohen Das ändert sich ab Oktober bei der Winterreifen-Pflicht

Ruprecht Müller vom ADAC-Technikzentrum in Landsberg empfiehlt, die Reifen lieber zu früh als zu spät zu wechseln. Schon bei Tageshöchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad Celsius mit Winterreifen zu fahren, sei kein Problem. „Die Reifen nehmen dadurch keinen Schaden“, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur. „So plötzlich wie der Frost über Nacht da ist, so sicher müssen dann die Winterreifen drauf sein, selbst wenn am Nachmittag desselben Tages die Temperaturen bei 15 bis 20 Grad liegen“, so Müller. Daneben gilt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter. Der ADAC empfiehlt jedoch aus Sicherheitsgründen mindestens vier Millimeter für Winterreifen.