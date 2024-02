Rekord-Zubau bei Gasheizungen Warum Russland weiter kräftig Gas liefert

Lage in Österreich Die dortige Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) kritisiert die Abhängigkeit und will laut Nachrichtenagentur Reuters die Versorger nun per Gesetz verpflichten, schrittweise den Anteil nicht-russischer Lieferanten zu erhöhen. Der Energiekonzern OMV spielt auf Zeit: „Russisches Erdgas unterliegt in Europa keinen Sanktionen und wird von mehreren Ländern importiert – über Pipelines oder LNG-Terminals. Sofern der Gesetzgeber einen Ausstieg aus russischem Gas vornehmen möchte, müssten zuerst die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden“, erklärte der OMV-Sprecher. Man handele jederzeit sanktions- und rechtskonform. Im Bedarfsfall könne man Kunden in Österreich zu 100 Prozent mit nicht-russischem Gas beliefern. Aber Gazprom ist wegen der langfristigen Verträge offenbar günstiger.