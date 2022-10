Preisspanne wie 2021 : Wieso die Preise für Weihnachtsbäume stabil bleiben

Osnabrück Energiekosten und Lebensmittel werden teurer. Bei den Weihnachtsbäumen sollen die Preise stabil bleiben. Wir verraten woran das liegt.

Für Weihnachtsbäume müssen die Menschen in diesem Jahr nach Einschätzung der Erzeuger voraussichtlich nicht mehr Geld ausgeben als in den Vorjahren. Eberhard Hennecke, Vorsitzender des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger, sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag): „Die Preisspanne wird in etwa so ausfallen wie 2021. Der Grund ist eine außergewöhnlich gute Ernte. Die Bäume sind schön dunkelgrün und fast ohne Trockenschäden.“