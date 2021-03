Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Warn-App, Sormas und Co. : Die Probleme sind analog

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Helge Braun (CDU), Chef des Bundeskanzleramts, präsentieren die Corona-Warn-App. Foto: dpa/Hannibal Hanschke

Analyse Düsseldorf Corona-Warn-App, Gesundheitsamt-Software Sormas und Co. – das Bild, was Deutschland bei Digitalprojekten abgibt, ist schwach. Das liegt weniger an der Technologie, als an einem anderen, viel größeren Problem.