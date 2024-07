Besonders in Aachen Wieder mehr Start-up-Gründungen in NRW

Besonders drei Bundesländer fallen in der Untersuchung positiv auf: In Berlin entstanden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mit 265 Neugründungen (2023: 206) die meisten Start-ups, auf Platz zwei landet Bayern mit 260 (2023: 251), auf Rang drei Nordrhein-Westfalen mit 251 (2023: 199). Vor allem in NRW (plus 25 Prozent) und Berlin (plus 28 Prozent) zeigt sich ein deutlicher Aufwärtstrend.