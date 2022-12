Schon wieder Licht aus im Süden Zwei Stunden Stromausfall in Düsseldorf

Wie geht es weiter? Einen Blackout, also einen unkontrollierten Ausfall, schließen die vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland aus. Ein kontrolliertes Abschalten bei drohender Überlastung (Brownout) können Amprion, EnBW, Tennet und 50Hertz aber für den Winter nicht ausschließen. Und Ausfälle wie an diesem oder dem vergangenen Mittwoch in Düsseldorf sind ohnehin immer möglich: „Generell kann es immer mal wieder zu Stromausfällen kommen“, so die Sprecherin weiter. Dies sei in der Vergangenheit auch immer wieder geschehen. „Sei es, weil auf einer der zahlreichen Baustellen ein Bagger ein Kabel trifft oder es beispielsweise einen Erdschluss gibt.“