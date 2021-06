Nach dem Aktienkursverlust von Coca-Cola : Wie wichtig ist Ronaldo für die Börse?

Düsseldorf Am Kursverlust bei Coca-Cola ist nicht der portugiesische Fußballstar schuld. Verantwortlich für das Minus sind die Dividende des US-Getränkekonzerns und die amerikanische Zinspolitik.

Cristiano Ronaldo hat in seiner Fußball-Karriere schon viele Titel gewonnen. Er war mit der portugiesischen Nationalelf Europameister und Nations-League-Sieger, er holte in England, Spanien und Italien mit Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin zusammengerechnet sieben Meistertitel, er gewann fünfmal die Champions League, war fünfmal Weltfußballer, ist Rekordtorschütze Portugals, Real Madrids und der Europameisterschaft. Und, und, und. Jemandem, der so viel Erfolg hat, heften seine Fans gern das Etikett des Besonderen an. Bei manchen ist der Glaube an das Idol dann so groß, dass er ihm fast mystische Züge verleiht.

Nur so ist es zu erklären, dass manche Zeitgenossen auf die Idee gekommen sind, Ronaldo allein habe es fertiggebracht, den Börsenkurs des US-Getränkekonzerns Coca-Cola zwischenzeitlich um vier Milliarden Dollar sinken zu lassen. Nur dadurch, dass er am Montag bei einer Pressekonferenz vor dem 3:0-Sieg der Portugiesen gegen Ungarn auf dem Podium saß und dort zwei Cola-Flaschen beiseite schob. Angewidert, heißt es, was uns bei einem Asketen wie Ronaldo nicht wundert. Danach verlor Coca-Cola etwa zwei Prozent an Börsenwert.

Info Der Mann aus Madeira ist längst Multimillionär Ronaldo (r.) bevorzugte bei der Pressekonferenz Wasser. ⇥Foto: afp Foto: AFP/HANDOUT Herkunft Cristiano Ronaldo wurde 1985 auf Madeira geboren und ging mit 18 nach England. Rekord Sein Wechsel nach Spanien zu Real Madrid für 94 Millionen Euro war 2009 der bis dahin teuerste Transfer. Finanzen Sein Vermögen wird auf 430 Millionen Euro geschätzt.

„In dieser verrückten Welt ist nichts unmöglich“, sagt der Frankfurter Börsenpsychologe Joachim Goldberg und verweist auf die einschlägigen Beispiele, bei denen sich Menschen vor allem über die Internet-Plattform Reddit zum Aktienkaufen verabredeten und so dem US-amerikanischen Spieleanbieter Gamestop und dem deutschen Kinderwarenproduzenten Windeln.de zu unverhofften Höhenflügen am Aktienmarkt verhalfen. Man könnte auch Elon Musk nennen und seine Wirkung auf den Kurs der Kryptowährung Bitcoin. Und weil Ronaldo allein bei Instagram 300 Millionen Follower hat, verleihen manche den Aussagen und Handlungen des Rekordjägers offenbar den Charakter von Botschaften ans Volk. Der kolportierte Effekt: Ronaldo hält nichts von Coca-Cola, und schon verkaufen die Menschen reihenweise ihre Aktien. Anders als beim Franzosen Paul Pogba, der Heineken beiseiteschob, ohne dass der holländische Bierbrauer merklich an Börsenwert verloren hätte.

Auch der Fall Coca-Cola ist differenzierter zu betrachten. Am Montag hatte Coca-Cola seine Dividende bekanntgegeben: 42 Cent. Was danach passierte, ist eine Börsensystematik: Die Aktie wird nach der Ausschüttung „ex Dividende“ gehandelt, das heißt, die Höhe der Ausschüttung ist vom Kurswert abgezogen worden. Ohne das Bezugsrecht für die Dividende sind die Aktien erst einmal weniger wert. Was aber bei soliden Geschäftsaussichten kein Problem ist, weil dann die Aktie nachgefragt wird und die Abschläge schnell wieder aufgeholt werden.

Dies ist der eine Grund für den Kursrückgang. „Zudem hat die Aktie auch verloren, nachdem die US-Notenbank Fed eine baldige Änderung ihrer Zinspolitik in Aussicht gestellt hatte“, erklärt Goldberg. Kann heißen: Die Zinsen könnten bald steigen, was einerseits die Finanzierung für Unternehmen teurer werden lassen und gleichzeitig Anlagen in Zins­produkte ein bisschen attraktiver machen könnte. Zieht man diese Faktoren mit in Betracht, kommt man auch zu ganz irdischen und rationalen Erklärungen dafür, warum der Börsenwert von Coca-Cola gesunken ist. Das hat er übrigens am Donnerstag auch noch getan – ganz ohne Zutun von CR 7.