Reisejahr 2024 Noch einmal Sonne tanken im Herbst

Mit dem Deutschlandticket, das ja freie Fahrt in Regionalzügen erlaubt, lässt sich Trier mit einmal Umsteigen in Koblenz in etwas mehr als vier Stunden erreichen, nach Bremen geht es in 3,5 Stunden über Osnabrück, nach Emden mit Umsteigen in Münster in vier Stunden. Von dort geht eine Fähre nach Borkum. Mit Umsteigen in Brüssel oder Paris sind Marseille oder die Provence (Avignon) schon in knapp neun Stunden mit dem Eurostar beziehungsweise TGV erreichbar. Die Tickets kosten aber oft knapp 200 Euro. Man bucht die Reisen über die Plattform der SNCF.