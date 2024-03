Liste aller Hochschulen im VRR-Gebiet Welche Studenten das 29,40 Euro Deutschland-Ticket erhalten

Im November 2023 hatten sich nach langen Diskussionen Bund und Länder unter Beteiligung der Verkehrsbranche darauf geeinigt, die bisherigen Semestertickets vieler Bundesländer oder ÖPNV-Verbünde in ein deutschlandweites Deutschlandticket für Studenten zu verwandeln. Der Preis liegt bei 29,40 Euro im Monat, also fast 20 Euro billiger als der reguläre Preis für das Deutschlandticket in Höhe von 49 Euro im Monat. Der Knackpunkt ist, dass es sich um Abos im „Solidarmodell“ handelt. Die Hochschulen verpflichten sich jeweils, das Abo für alle Studentinnen und Studenten abzunehmen, die im Gegenzug zwar den Rabatt erhalten, aber andererseits auch jeweils einzeln verpflichtet sind, das Studenten-Deutschlandticket abzunehmen. Alle Hochschulen, die bereits entsprechende Verträge mit ihren ÖPNV-Unternehmen abgeschlossen haben, machen also mit. Das jeweilige Ticket erhalten sie automatisch ebenso wie den Studentenausweis oder die Studienbescheinigung.