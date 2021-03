Verkauf nach Terminabsprache : Wie sich der Handel auf die Öffnung am Montag vorbereitet

Düsseldorf Der Einzelhandel in NRW spürt die ersten leichten Lockerungen. Nach Terminabsprache dürfen die Händler wieder Kunden in die Läden lassen. Das bringt wenigstens ein bisschen Geschäft zurück.

Beim Bummel in der Innenstadt was im Schaufenster entdecken, spontan in den Laden reingehen, einkaufen und wieder gehen – momentan eine Erinnerung an bessere Zeiten. Stattdessen läuft nach monatelangem Lockdown am Montag der Einkauf nach anderen Regeln ab. Erst den Termin vereinbaren, dann shoppen – so geht es in einem ersten Versuch, nach den Zwangsschließungen der vergangenen Monate wieder Geschäft für eine gebeutelte Branche möglich zu machen. Click&Meet heißt die Methode im gebräuchlichen Handelsenglisch.