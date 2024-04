Internetanschlüsse Die Glasfaser kommt - so lässt sich Geld sparen

Kunden sollten prüfen, wie schnell ihr DSL-Anschluss real ist, um zu entscheiden, ob eine Aufrüstung nötig ist. Oft besteht auch die Option, in einen schnelleren Tarif in der alten Technik zu wechseln. Die DSL-Anschlüsse der Telekom, die ja auch von Partnern vermarktet werden, lassen sich in vielen Gebieten auf bis zu 250 Megabit/Sekunde hochfahren, Kabel-Anschlüsse von Vodafone lassen sich auf ein Gigabit schalten. Sie schwächeln aber manchmal, wenn viele Haushalte in einem Wohnblock gleichzeitig eine Videokonferenz abhalten.