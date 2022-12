Mehrwegverpackungen, Lastenräder und Co. Wie Pakete nachhaltiger ans Ziel kommen

Auch das junge Unternehmen Pickshare aus Dortmund setzt sich für einen nachhaltigeren Versandhandel ein, indem es das Lager näher zum Kunden verlegt und Pakete mit E-Transporter oder Lastenrad transportiert. Björn Paulus hat die Idee 2015 mit seinem damaligen Mitgründer Oliver Maassen in einer Garage ausgearbeitet und zunächst Paketboxen aus umgebauten Mülltonnen verkauft, um Pickshare zu finanzieren. Inzwischen gehört DM zu seinen größten Kunden, 250 Logistikunternehmen unterstützen das Start-up beim Versand in ganz Deutschland. Und das sieht so aus: DM schickt alle Auftragsdaten per App an Pickshare, das junge Unternehmen bündelt die Aufträge in einer Region und holt die Pakete im nächstgelegenen Dark Store ab. Ein Dark Store ist ein stationäres Geschäft, das sich ausschließlich auf Onlinebestellungen konzentriert. Per Lastenfahrrad oder E-Transporter werden die Bestellungen dann ausgeliefert. Je nach Standort beauftragt Pickshare auch ein Logistikunternehmen vor Ort damit. Über die App kann DM den Versand verfolgen und auch einsehen, wie groß der Co2-Fußabdruck ist. „Mehrwegverpackungen wie die von Rhinopaq können bei diesem Prozess gut miteingebunden werden“, sagt Paulus. Denn die Rückführung sei per App gut nachvollziehbar.