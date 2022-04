Sicherheitspersonal fehlt : NRW-Flughäfen sorgen sich wegen dem Osterverkehr

Düsseldorf Nach zwei Jahren Corona-Krise geht es ab diesem Freitag massiv hoch mit dem Flugverkehr. Der Chef des Flughafens Köln-Bonn rät, rund zwei Stunden vor Abflug dazu sein, der Leiter des Airports Düsseldorf rechnet mit sehr vielen Passagieren. Um klimafreundlicher zu werden, wollen die NRW-Flughäfen sich gleichzeitig gegenseitig unterstützen. Die Grünen finden das gut.

Ein Anliegen der Initiative ist, das Ziel aller Airports in Deutschland, bis 2030 zwei Drittel weniger CO2 auszustoßen und dann bis 2040 komplett klimaneutral zu arbeiten, auch für NRW umzusetzen. Zu diesem Zweck sollen Fahrzeuge der Flughäfen fast alle elektrische Antriebe erhalten, der Strom könnte aus Solarzellen am Rand der Startbahnen kommen. Die Airports wollen zudem eng mit Forschungseinrichtungen in NRW zusammenarbeiten, um Innovationen zu entwickeln und in den Betrieb zu integrieren. Das Land solle solche Vorhaben fördern, um die Luftfahrt als wichtige Branche zu unterstützen. „Wir wollen nach vorne denken. Wir wollen den Luftverkehr in NRW sichern“, sagte Thomas Schnalke, Chef des mit Abstand größten NRW-Flughafens Düsseldorf. Und obwohl die Grünen wegen des Klimaschutzes von Inlandsflügen wenig halten und auf hohe CO 2 -Abgaben in der Luftfahrt drängen, begrüßen sie die Brancheninitiative. „Das finde ich gut. Das geht in die richtige Richtung“, so Arndt Klocke, der in Köln lebender verkehrspolitischer Sprecher der Ökopartei im Landtag. Er stellt aber auch klar, dass Unterstützung beim ökologischen Umbau nicht bedeuten könne, dass der Staat angeschlagene Flughäfen durchfüttert: „Es stellt sich weiter die Frage, ob sich auch alle Regionalflughäfen ohne öffentliche Subventionen auf Dauer tragen.“