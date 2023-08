Neue Daten von IT.NRW Hohe Mieten treffen NRW besonders hart

Info

Städte In Mönchengladbach lag die Bruttokaltmiete in 2022 pro Quadratmeter bei acht Euro im Schnitt, in Wuppertal bei 7,60 Euro, in Krefeld bei 8,40 Euro.



Kreise Im Rhein-Kreis-Neuss liegt der Quadratmeterpreis bei 9,30 Euro, in Mettmann bei 8,70 Euro, in den Kreisen Kleve, Viersen und Wesel bei 7,60 Euro.