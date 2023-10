Immobilien Wie man den richtigen Bauträger findet

Viele, die sich den Wunsch nach einem Eigenheim erfüllen wollen, kaufen Haus und Grundstück direkt vom Bauträger. Das kann sehr bequem sein, weil der Bauträger gleichzeitig Bauherr ist und am Ende den Bau schlüsselfertig samt Grundstück an die Käuferin oder den Käufer veräußert. Er beantragt die Baugenehmigung, beauftragt Handwerker, kontrolliert den Baufortschritt, verkauft zum Festpreis. Klingt für den Verbraucher erst mal mühelos. Doch die Variante hat auch ihre Tücken, und im Laufe der vergangenen Monate haben schon einige Bauträger und Projektentwickler Insolvenz anmelden müssen. Wie findet man also als künftiger Eigenheimbesitzer einen guten und seriösen Anbieter?