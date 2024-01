Kryptowährungen Neuer Hype um den Bitcoin

Nicht zum ersten Mal bekommen Anleger in dem Moment, in dem der Kurs des Bitcoin durch die Decke zu gehen scheint, erst einmal kalte Füße. Am Mittwoch büßte der Kurs der Kryptowährung mehr als fünf Prozent ein und rutschte deutlich unter die Marke von 43.000 Dollar, nachdem er zuvor seit November etwa 60 Prozent zugelegt hatte und zu Beginn des neuen Jahres bei auf gut 45.000 Dollar auf den höchsten Stand seit April 2022 gestiegen war. Angetrieben wurde der neue Krypto-Hype durch die Erwartung, dass in den Vereinigten Staaten in Kürze eine neue Form von Bitcoin-ETFs zugelassen wird.