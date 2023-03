Serie Mein Geld Wie Kartenzahlung künftig funktioniert

Was ist mit den alten Girocards? Karten, die schon von Banken und Sparkassen ausgestellt worden sind, behalten ihre Gültigkeit – in der Regel mehrere Jahre ab dem Ausstellungsdatum. Wer also beispielsweise 2022 eine neue Girocard mit dem Maestro-Logo bekommen hat, kann diese noch bis 2026 oder 2027 nutzen (je nach Laufzeit der Karte). Aber es gibt auch Sparkassen, Volksbanken und vor allem Direktbanken, die schon Karten ohne Maestro ausgegeben haben.