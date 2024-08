Düsseldorfer Konsumgüterkomzern Wie Henkel noch schneller wachsen will

Einer der Bereiche, die aus Knobels Sicht Wachstum versprechen, ist vor allem mit Blick auf Autobauer und deren Zulieferer das Klebstoffgeschäft des Konzerns. Es ist eine von zwei Sparten, die Henkel nach der Zusammenführung von Waschmittel- und Kosmetikgeschäft betreibt. Bei den integrierten Komponenten für Autos gebe es in den kommenden Jahren noch Wachstumspotenzial von bis zu 20 Prozent, sagte Knobel am Dienstag. Und während in Europa und auch in Deutschland die E-Mobilität deutlich nachgelassen hat, gewinnt Henkel laut Knobel bei globalen Projekten noch einmal sichtbar dazu. Für das zweite Halbjahr erwarte der Konzern bei den Klebstoffen dank Mobilität und Elektronik ein höheres Wachstum als in den ersten sechs Monaten des Jahres, so der Vorstandsvorsitzende. Von Januar bis Juni ist der Umsatz bei Adhesive Technologies, wie die Sparte in der Fachsprache heißt, organisch um etwa zwei Prozent gewachsen.