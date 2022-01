Serie Immobilien (6/10) : Solide finanzieren in schwierigen Zeiten

Düsseldorf Die Bauzinsen sind noch immer sehr niedrig. Käufer sollten Kredite bei der Laufzeit staffeln und gut vergleichen. Wer sich einen sehr langfristigen Kredit sichert, muss nicht viel mehr zahlen als mit zehn Jahren Frist. Wegen der steigenden Preise sieht der Mieterbund aber ein spezielles Problem.

Niedrige Zinsen sichern Das beste Argument für den Erwerb eines Wohnobjektes ist das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau. Die Bundesbank kündigte zwar am Mittwoch an, dass Banken für Baukredite künftig mehr Eigenkapital vorhalten müssten, was die Zinsen indirekt steigen lassen soll, doch noch ist die Finanzierung günstig. Einen Zinssatz von unter einem Prozent bietet eine Reihe von Geldhäusern an, wenn die Kunden rund ein Drittel Eigenkapital mitbringen, wie die Finanzberatung Max Herbst auf ihrer Internetseite zeigt. Firmenchef Max Herbst rechnet zwar mit bis zu 0,5 Prozentpunkten höheren Zinssätzen im Laufe des Jahres, aber auch dann wäre die reine Zinsbelastung vieler Kredite nicht hoch: So betragen die monatlichen Zinsen bei einem Kredit von 250.000 Euro 312,50 Euro, wenn der Zinssatz bei 1,5 Prozent liegt. „Damit sind die Zinsen bei vielen Käufen deutlich unter einer vergleichbaren Miete“, sagt Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW): „Wenn die Bürger nun die gegenüber früher eingesparten Zinsen in eine umso höhere Tilgung stecken, ist das eine kluge Strategie.“ Zum Hintergrund: Im Jahr 2008 kostete ein Kredit noch fünf Prozent Zins. Der Zinsrutsch auf ein Niveau von rund 1,5 Prozent bringt rund 7000 Euro Ersparnis im Jahr bei einem Kredit von 200.000 Euro.