Uniklinik Düsseldorf hat Sonderisolierstation für hochinfektiöse Patienten Wie gefährlich ist das Marburgvirus?

Ein Verdachtsfall in Hamburg hat für Aufregung gesorgt, am Donnerstag gab es Entwarnung. Die beiden Menschen, die zur Untersuchung in ein Krankenhaus kamen, wurden nach Angaben der Stadt negativ getestet. Doch Behörden bleiben wachsam: Das Marburgvirus ist wegen seiner hohen Letalität sehr gefährlich wie der Ausbruch in Ruanda zeigt.