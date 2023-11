Ferienflüge Wie Fliegen umweltfreundlicher werden soll

Für Kurzstreckenflüge bis zu rund 100 Kilometern prüft die Branche, auf Elektroflugzeuge umzusteigen. Ein Vorreiter ist Norwegen. 2040 sollen Flüge innerhalb des Landes nur noch mit Elektroflugzeugen erlaubt sein, das Start-Up Elfly (also Electriy-Flying) tüftelt an einem Hochdecker mit neuen Sitzen, der britische Triebwerkelieferant Rolls-Royce entwickelt eine von Elektromotoren angetriebene Turbine, die beim Start sogar leistungsstärker sein kann als traditionelle Triebwerke. Zumindest Markus Fischer, Vorstand beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln, sieht das Fliegen per E-Flugzeug als Option: „Mit emissionsarmen Antrieben könnten auch in Deutschland eingestellte Kurzstreckenverbindungen wieder aufgenommen werden“, sagte er. Eine Rolle könnten auch elektrisch betriebene Flugtaxis wie von Lilium spielen, die in NRW laut Landesregierung Zubringerdienste zu den Airports leisten können.