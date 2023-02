Notenbanksitzungen Wie es mit den Zinsen weitergeht

Diesmal schätzen Beobachter, dass die EZB den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht, genauso wie die Bank of England. Zum Vergleich: In den USA wurde jetzt eine Steigerung um nur noch 0,25 Punkte erwartet. Trotzdem ist das europäische Zinslevel noch weit entfernt von dem jenseits des Atlantiks. Die Amerikaner hatten schon vor der Entscheidung am Mittwochabend seit Mai 2022 in sechs Schritten ihren Zinskorridor von null auf vier bis 4,5 Prozent erhöht. In der Eurozone hat es seit Juli vier Anpassungen gegeben, aktuell sind es 2,5 Prozent. Zumindest bis Donnerstag. Das lag daran, dass die Euro-Banker die Inflation zu lange als vorübergehendes Phänomen wahrgenommen und erst spät reagiert haben.