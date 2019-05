Handy-Nutzung des Nachwuchses : Was Eltern bei Kinderschutz-Apps beachten sollten

Was Eltern bei Kinderschutz-Apps beachten sollten

Düsseldorf Viele Eltern beschäftigt die Frage, wie sie die Handy-Nutzung ihrer Kinder überprüfen können, ohne dabei zu stark in deren Rechte einzugreifen. Bei vielen beliebt sind Kinderschutz-Apps. Doch bedenkenlos sind sie nicht.

Sie heißen „Safe Kids“, FamilyTime – Kindersicherung“ oder „FamiSafe – Elternkontrolle“. All dies sind Namen von Kinderschutz-Apps, mit denen Eltern die Handy-Nutzung ihrer Kinder kontrollieren können. Damit sie funktionieren, müssen die sogenannten „Parental Control“-Apps sowohl auf dem Smartphone der Eltern als auch auf dem Handy der Kinder installiert sein. Auch die Hersteller Google (App: Family Link), Apple (iOS Parental Controls) und Amazon (Kindle Fire OS) bieten in ihren Systemen als Einstellung oder Zusatz-App entsprechende Funktionen zum Kinderschutz an.