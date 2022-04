Neue Forbes-Liste : Elon Musk ist jetzt reichster Mensch der Welt

Foto: AFP/PATRICK PLEUL

Düsseldorf Der Tesla-Chef hat Amazon-Gründer Jeff Bezos in der „Forbes“-Liste vom Spitzenplatz verdrängt. Er verdankt seinen Reichtum vor allem den Investments in Unternehmen wie Tesla, Twitter und SpaceX.

Von Georg Winters

Der Vergleich ist zugegebenermaßen ziemlich abgedroschen, aber er ist eben auch immer noch herrlich anschaulich: Läge das Vermögen des Elon Musk auf einem Sparkonto und würde dort mit 1,0 Prozent verzinst, würde Musk knapp 5,6 Millionen Euro Zinsen kassieren – pro Tag. Davon müsste man dann zumindest hierzulande noch die Abgeltungssteuer abziehen. Und natürlich das obligatorische Verwahrentgelt auf Vermögen in beträchtlicher Größen­ordnung.

Natürlich ist das aberwitzig. Natürlich liegt das Vermögen des mittlerweile reichsten Mannes der Welt nicht auf irgendeinem Sparbuch bei einer Bank, sondern es steckt vor allem in Beteiligungen an Unternehmen. Beispielsweise in Aktien des Elektroautobauers Tesla, die binnen eines Jahres 72 Prozent an Wert gewonnen haben und bei einem erneuten Aktiensplit für neue Investoren noch attraktiver werden könnten. Dazu in Papieren des Kurznachrichtendienstes Twitter, wo Musk mit zehn Prozent Beteiligung größter Einzelaktionär ist und mit dem Bekanntwerden seines Aktienbesitzes Anfang der Woche einen steilen Kursanstieg auslöste. Oder in der Weltraumfirma Space X. Und in anderen Firmen mehr.

Info Spitzenplätze der neuen reichsten Deutschen Francine von Finck und ­Familie, Vermögen: 8,4 Milliarden ­US-Dollar, 254. Platz Nadja Thiele, Witwe des früheren Lufthansa-Großaktionärs Heinz Hermann Thiele, 2,5 Milliarden Dollar, 1238. Platz Alexander und Konstantin Sixt, Erben des Autoverleiher-Imperiums, je 1,3 Milliarden Dollar, 2190. Platz

Auf umgerechnet 201 Milliarden Euro summiert sich gegenwärtig das allerdings bei Aktienbeteiligungen schwankende Vermögen des 50-Jährigen, der damit vom US-Magazin „Forbes“ aktuell als reichster Mensch der Welt geführt wird. Musk hat den Amazon-Gründer Jeff Bezos damit von der Spitze der Multi­milliardäre auf der „Forbes“-Liste verdrängt. Dabei macht sich der gebürtige Südafrikaner scheinbar nichts aus dem Reichtum. „Ich brauche das Geld nicht. Ich widme mich dem Mars und der Erde. Der Besitz beschwert dich nur“, hat Musk vor zwei Jahren gesagt.

Lässt sich natürlich leicht behaupten, wenn einem nichts auf der Welt zu teuer sein muss. Der Mann, der finanziell so überirdisch weit über dem Normalverbraucher steht, träumt längst vom Außerirdischen – von Erdenkolonien auf dem Mars. Er spricht über Hyperloops, in denen Menschen mit Turbo-Geschwindigkeit transportiert werden könnten.

Musk scheint der Wirklichkeit ein ganzes Stück weit entrückt, seine Tweets reichen von skurrilen Ideen über grottenschlechte Witze bis hin zu Börsennachrichten, in denen er seine Bitcoin-Investments verkündet und so den Kurs von Kryptowährungen angeschoben hat. Sein Engagement bei Twitter hat sogar schon Donald Trump und dessen republikanische Freunde auf den Plan gerufen. Der Ex-Präsident, der beim Kurznachrichtendienst hinausgeworfen worden ist, träumt angeblich von seiner Rückkehr. Mit Musk im Rücken, der der Ansicht ist, bei Twitter gebe es bislang zu wenig Meinungsfreiheit und der nach seinem Aktienkauf in den Verwaltungsrat des Unternehmens eingezogen ist. So könne Musk dann auch noch zu einer relevanten Figur im politischen Amerika werden.