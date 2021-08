Düsseldorf : Wie die Materialnot NRW-Firmen trifft

Ohne Material hilft auch alle Ingenieurskunst nichts. Hier eine Jungingenieurin in der Produktion bei Siemens Energy in Mülheim. Foto: Rupert Oberhäuser / ullstein bi/Rupert Oberhäuser / ullstein bild

Düsseldorf In NRW steigt die Industrieproduktion im Juni zwar erneut, aber das Wachstum schwächt sich weiter spürbar ab. Dafür sind auch der Materialmangel und Probleme in der Logistik verantwortlich. Besserung scheint 2021 nicht in Sicht.

Von Georg Winters

Auf den ersten Blick lesen sich die jüngsten Zahlen der Industrieproduktion in Nordrhein-Westfalen positiv: Um 9,4 Prozent ist im Juni dieses Jahres die Fertigung nach Angaben der nordrhein-westfälischen Statistikbehörde IT NRW gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen. Doch bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass der Pfeil eigentlich nach unten zeigt.

„Die Erholung hat sich abgeschwächt. Gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten gab es im April ein Plus von 21,7 Prozent und im Mai eines von 17,5 Prozent“, sagt der Ökonom Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Und auch bei diesen Zahlen darf man nicht vergessen, dass die Basis sehr niedrig war, nachdem die Zahlen ein Jahr zuvor abgestürzt waren: im April 2020 um 19,4, im Mai des vergangenen Jahres um 15,2 und einen Monat später um 16,1 Prozent.

Info Die Produktion wächst in NRW in drei Bereichen Nach Angaben des Statistischen Landesamts stieg die Produktion in Nordrhein-Westfalen im Juni in drei Bereichen: Vorleistungsgüter (etwa Metalle, Holz, Kunststoff, elektronische Bauteile) plus 14,9 Prozent. Gebrauchsgüter (Kfz, Elektro, Möbel) plus 11,6 Prozent Investitionsgüter (Maschinen, Werkhallen) plus 8,3 Prozent Ein Minus gab es nur bei Verbrauchsgütern – um 4,1 Prozent.

Dass die Produktion tatsächlich wie erhofft floriert, kann man also nicht behaupten. Zwei von mehreren möglichen Gründen für das Nachlassen des Wachstums seien der Mangel an Material und Probleme in der Logistik, so IW-Experte Rusche. Außerdem könne es sein, dass nach dem Brexit und dem damit verbundenen Handelsrückgang mit Großbritannien weniger Produkte aus NRW nachgefragt würden.

Der Materialmangel jedenfalls macht sich auch in der Region eklatant bemerkbar. Knapp sei derzeit praktisch alles, was man brauche, um ein Haus zu bauen oder zu renovieren, fasst Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, auf Anfrage die Situation zusammen. Beispiele: Holz, Mikrochips für den Bau von Markisen und Rolläden. Der Materialmangel trifft somit also nicht nur die Industrieunternehmen, sondern auch die Bauherren in der Region. Auch elektronische Teile und Kabel fehlten, hat Hans Peter Wollseifer, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, bereits bemängelt. Das mache den Betrieben in diesen Bereichen „im Moment ganz schwer zu schaffen“.

Das jüngste Hochwasser hat die Probleme in Nordrhein-Westfalen zusätzlich verschärft. „Die Flutkatastrophe auch an Wupper, Ruhr und Düssel macht es in diesen Gebieten jetzt zusätzlich schwer, Handwerker und Baustoffe sofort und problemlos zu bekommen“, erklärte Ehlert: „Zimmerer und Dachdecker waren bereits im Frühjahr, noch vor der größten Dynamik beim Material­engpass, für mehr als 13 Wochen mit Aufträgen eingedeckt, Maurer zwölf Wochen, Heizungsbauer waren für zehn, Fliesenleger, Maler und Elektrotechniker für neun Wochen ausgelastet. Nun helfen viele Handwerksunternehmen mit Priorität den betroffenen Menschen, Betriebsinhabern und Hausbesitzern entlang der Flussläufe.“ Der Handwerkspräsident bat Kunden um Verständnis dafür, dass Unternehmen die „zum Teil dramatischen Preisanstiege“ (bei bestimmten Stahlsorten wechseln die Preise mehrmals pro Tag) im Einzelfall „so maßvoll wie möglich weiterreichen müssen“.

Die Versorgung mit Computer­chips ist derzeit eines der großen Probleme natürlich für die Autobauer und die Zulieferer. Der Mangel trifft beispielsweise auch Thyssenkrupp Automotive, einen der größten Zulieferer in Nordrhein-Westfalen – vor allen Dingen da, „wo Kunden ihre Produktion spontan drosseln und damit die Abrufe für unsere Produkte sinken“, wie ein Automotive-Sprecher unserer Redaktion auf Anfrage sagte. Die Folge: Es gebe Produktionsunterbrechungen, die Erwartung sei jedoch, dass das Geschäft nachgeholt werde. Das Problem werde die Industrie aber noch über das Jahr 2021 hinaus beschäftigen. Neben Halbleiterprodukten seien derzeit Werkstoffe wie Stahl und Kunststoff in der Automobilindustrie besonders knapp.