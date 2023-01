Gestörte Lieferketten, hohe Energiepreise Wie Chinas Coronawelle unsere Wirtschaft trifft

Klaus-Jürgen Gern, Experte für internationale Konjunktur am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IFW), sieht die Lage gelassener. Zwar sei es möglich, dass Lieferkettenprobleme auftreten und die Energiepreise steigen würden – aber nicht gleichzeitig. „Eine Lieferkettenproblematik gäbe es, wenn die Produktion in China durch die Krankheitswelle massiv gestört würde“, sagte er unserer Redaktion. Das bedeute aber auch eine geringere wirtschaftliche Aktivität im Land – und somit keine höheren Preise für Rohstoffe und Vorprodukte. Bislang bewerte er das Ende der Null-Covid-Politik in China eher als positiv für die Lieferketten. Durch die Lockdowns waren sie stark ausgebremst worden, nun rechne er eher mit vereinzelten Problemen – wenn Arbeitskräfte wegen Krankheit ausfielen zum Beispiel. „Die Effekte werden aber deutlich geringer ausfallen als zu Zeiten der strikten Null-Covid-Politik“, sagte Gern. Erhole sich die chinesische Wirtschaft mit den Lockerungen weiter, könnten die Energiepreise anziehen. Doch auch da sehe Gern die Lage entspannt, wie er sagt, denn China müsse neben Corona seine große Immobilienkrise managen. So stark werde die Wirtschaft vorerst nicht wachsen. Insgesamt dürfte das chinesische Bruttoinlandsprodukt laut IFW in den kommenden Jahren um rund fünf Prozent zunehmen. 2022 waren es 2,9 Prozent.