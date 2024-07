Neues Gesetz zur Kraftwerkssicherheit Wie die Bundesregierung die Energieversorgung künftig absichern will

Sie sieht vor, dass fünf Gigawatt an wasserstofffähigen Gaskraftwerken ausgeschrieben werden. Voraussetzung bei dieser Ausschreibung ist, dass die Kraftwerke nur maximal sieben Jahre mit Erdgas betrieben werden und ab dem achten Jahr vollständig mit Wasserstoff laufen. Ausgeschrieben wird auch ein Volumen von zwei Gigawatt aus bestehenden Kraftwerken, die modernisiert werden sollen, um künftig vollständig mit Wasserstoff betrieben zu werden. Hinzu kommen 500 Megawatt an Kraftwerken, die von Beginn an nur mit Wasserstoff laufen, plus 500 Megawatt an Stromlangzeitspeichern. Letzteres soll dazu dienen, die Entwicklung von Technologien zu fördern, Strom aus einem Speichermedium umzuwandeln und für einen längeren Zeitraum am Stück in das Stromnetz einzuspeisen, wie es aus dem Wirtschaftsministerium hieß.