Geldserie : Wie der Staat beim Sanieren hilft

Düsseldorf Der Bund zahlt bis zu 22.500 Euro für die Energiesanierung von Haus oder Wohnung.

Umweltfreundliche Heizungen und mehr Dämmung sollen bei Gebäuden in Deutschland die Energiewende unterstützen. Immerhin wird in Häusern 40 Prozent aller Energie verbraucht. Seit Anfang des Jahres hilft der Staat kräftig mit, dass energetisches Sanieren für den Hausbesitzer finanzierbarer wird. Das lohnt sich mehrfach. Nach der Sanierung sinken die Heizkosten, das Gebäude gewinnt an Wert, Eigentümer und Mieter haben ein reineres Umweltgewissen.