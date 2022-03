Düsseldorf/Kiew : Ukraine-Krieg entwickelt sich auch zur Cyber-Schlacht

Düsseldorf/Kiew Der Kampf für die Freiheit der Ukraine wird auch zur Cyber-Schlacht. Eine wichtige Behörde aus NRW ist involviert, ein Ex-Manager der NRW-Bank beteiligt sich an einer digitalen Info-Offensive für Menschen in Russland.

Der Angriff auf die Ukraine wird auch zum Krieg um den Cyberspace und die Informationsfreiheit mit Auswirkungen auf NRW. In Bonn hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) das nationale Krisenreaktionszentrum aktiviert. Es ruft die Bundesverwaltung und die Betreiber der kritischen Infrastruktur wie Stromkonzerne zu „erhöhter Wachsamkeit“ auf, Telekom-Chef Tim Höttges gab sich alarmiert.

Russland versucht, durch Zensur vor der Bevölkerung zu verheimlichen, dass es sich um einen ernsthaften Krieg handelt. Das TV ist gleichgeschaltet. Die Gruppe „Anonymous“ rief Menschen nun dazu auf, in die Google-Bewertungen über Restaurants und Geschäfte in Moskau Infos über den Krieg und Fotos reinzukopieren. Mit dabei ist Werner Kindsmüller, in Kaarst lebender Ex-Abteilungsleiter der NRW-Bank in Düsseldorf. „Die Menschen in Rußland müssen die Wahrheit erfahren“, sagt der 68-jährige Sozialdemokrat, „das kann helfen, den Krieg zu stoppen.“