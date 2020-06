Internet Social-Media : Bundesgerichtshof weist Facebook in die Schranken

Bundesgerichtshof weist Facebook in die Schranken

Bonn/Karlsruhe Facebook darf die Daten der Nutzer nun viel weniger ausbeuten als bisher. Das hat der Bundesgerichtshof nun erst einmal festgelegt. Er erlaubt dem Kartellamt, hart gegen Facebook vorzugehen. Dieses Urteil wird international große Bedeutung haben, meint ein Kartellrechtsexperte von der Düsseldorfer Universität.

Das Bundeskartellamt hat einen großen Erfolg bei seinem Kampf gegen eine zu hohe Marktmacht von Facebook errungen. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte am Dienstag eine Verfügung der Behörde, die Facebook untersagte, Daten seiner verschiedenen Dienste wie Facebook selbst, Whatsapp und Instagram ohne Zustimmung der Nutzer zusammenzuführen.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt begrüßte die Rückendeckung durch den BGH: „Wenn Daten rechtswidrig gesammelt und verwertet werden, muss ein kartellrechtlicher Eingriff möglich sein, um den Missbrauch von Marktmacht zu verhindern.“ Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte den Vollzug des Verbotes ausgesetzt, weil das Kartellamt möglicherweise zu stark in die unternehmerische Freiheit von Facebook eingreife. Nun muss das OLG noch in der Hauptsache entscheiden, ist aber durch die Vorgaben des BGH stark gebunden.

Auch Rupprecht Podszun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf, begrüßte gegenüber unserer Redaktion die BGH-Entscheidung: „Das ist ein spektakulärer Erfolg für das Bundeskartellamt und ein wichtiges Signal für den Wettbewerb im Internet.“ Er ergänzt: „Das Verfahren gegen Facebook gilt weltweit als Pionierfall: Das Kartellamt versucht, den Aufbau wirtschaftlicher Macht durch unbegrenztes Datensammeln zu bremsen. Eine Ausbeutung von Nutzern durch das Zusammenführen von Daten, so wie das Kartellamt es Facebook vorgeworfen hat, ist bislang juristisches Neuland.“