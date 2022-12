Wichtige Ausgaben vorziehen Wie Bürger in 2022 noch Steuern sparen können

Arbeitsmittel Pauschal gewährt das Finanzamt Arbeitnehmern 1200 Euro an Werbungskosten. Oft liegen die wahren Jobkosten aber höher. Gerade die Bürger, die viel im Home-Office waren oder sind, können eine Reihe an Ausgaben geltend machen: So können Computer nun komplett im ersten Jahr von der Steuer abgesetzt werden, früher sollte über drei Jahre abgeschrieben werden. Zusätzlich absetzen lassen sich aber auch Papier, Ordner, ein Drucker oder teilweise ein Smartphone, wenn es für das mobile Arbeiten genutzt wird.