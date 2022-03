Bürokosten erstatten lassen : So gibt’s für 2021 Geld vom Staat zurück

Düsseldorf Im Schnitt erhalten Bürger rund 1050 Euro Steuererstattung. Das Homeoffice spielt eine große Rolle, bei Kurzarbeit droht häufig eine Nachzahlung. Worauf die Steuerbürger achten müssen.

Unterlagen Es ist sinnvoll, früh im Jahr alle Belege und Unterlagen durchzuschauen. Oft fehlt eine Quittung, dann sollte sie eingefordert werden. Außerdem sollten Bürger die Erklärung nicht nur routinemäßig ausfüllen, wie sie es immer gemacht hatten. Stiftung Warentest rät auch dazu, zu prüfen, ob Menschen „neuerdings Anspruch auf den Behindertenpauschalbetrag haben oder ob es sich etwa nach vorübergehender Kurzarbeit lohnt, dass Partner nicht die gemeinsame Veranlagung, sondern die Einzelveranlagung prüfen.“ Die Berliner Experten empfehlen, die denkbaren Varianten mit einem der gängigen Steuerprogramme durchzurechnen. Dort sei oft ein direkter Vergleich zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung möglich. Auch bei sehr hohen Krankheitskosten eines Partners könne es eventuell klüger sein, sich nicht als Paar veranlagen zu lassen.



Corona-Prämie Bis Ende März können Arbeitgeber eine steuer- und sozialversicherungspflichtige Corona-Prämie bis zu 1500 Euro pro Kopf auszahlen. Arbeitnehmer, die bisher leer ausgingen, sollten das Thema in der Firma ansprechen.



Home-Office Beschäftigte, die wegen der Pandemie viel zu Hause arbeiteten, dürfen für bis zu 120 Tage eine Pauschale von fünf Euro am Tag absetzen, also maximal 600 Euro. Sie müssen im Gegenzug die Zahl der Tage kürzen, an denen sie zur Firma fuhren. Die Pendlerpauschale beträgt ab dem 21. Kilometer nun 35 Cent statt 30 Cent, bei den ersten 20 Kilometern sind 30 Cent pro Kilometer drin. Rein rechnerisch bringt es also ab einer Strecke von 17 Kilometern mehr, eine Fahrt abzurechnen, als die Home-Office-Pauschale anzugeben. Die Landesregierung macht darauf aufmerksam, dass alle Angaben richtig sein müssen. Eine nachvollziehbare und glaubhafte Aufteilung der Tage im Home-Office und der Tage im Büro sei in der Regel ausreichend, erläutert Frank Plankermann, Vorsitzender des Steuerberaterbundes in Düsseldorf.



Arbeitszimmer-Regel Bis zu 1250 Euro im Jahr können Lehrer oder Außendienstler schon immer für ihr Arbeitszimmer geltend machen, weil sie einen Teil der Arbeit zu Hause erledigen müssen. Diese Regel können wegen Corona viele andere Berufsgruppen für sich geltend machen, weil sie ja zwangsweise nicht in der Firma arbeiten konnten. Allerdings müssen sie belegen können, ein Arbeitszimmer zu haben, für die Nutzung des Küchentisches gibt es nur die fünf Euro Pauschale am Tag. Wenn Lohnabhängige in einer Woche an mindestens drei von fünf Tagen im Arbeitszimmer tätig waren, dürfen sie die Kosten in der Periode ganz ansetzen. Ehepaare dürfen die Home-Office-Pauschale doppelt angeben.



Ausstattung Ohne Drucker, Arbeitsstuhl, Bildschirm oder Regal ist die Arbeit zu Hause schwer möglich. Am besten ist es, wenn der Arbeitgeber solche Ausgaben ausgleicht, weil dann die Rechnung zu 100 Prozent bezahlt ist. Ansonsten sollten die Bürger solche Ausgaben beim Fiskus angeben. Dann kommt wenigstens ein Teil des Geldes zurück.



Corona-Masken Viele Beschäftigte müssen die Schutz-Masken tragen, oft hat der Arbeitgeber nicht alle bereitgestellt. Diese Ausgaben können als Werbungskosten geltend gemacht werden. Allerdings bringt das nur etwas, sofern alle Werbungskosten die sowieso gewährte Pauschale von 1000 Euro im Monat überschreiten.



Abgabepflicht Deutlich mehr Arbeitnehmer müssen für 2021 eine Steuererklärung abgeben als früher. Denn jeder, der mehr als 410 Euro als Lohnersatzleistung erhielt, muss dem Fiskus sein Gesamteinkommen mitteilen. Bis zum 31. August 2022 muss die Erklärung abgeben werden, wenn ein Steuerberater hilft, ist der 28. Februar 2023 Stichtag. Vielen Kurzarbeitern drohen allerdings Steuernachzahlungen. Ihr Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, aber es erhöht das Gesamteinkommen, was die Steuerbelastung auf das sonstige Einkommen indirekt erhöhen kann.



Riester Einzahlungen für die Riester-Rente lassen sich bis 2400 Euro im Jahr von der Steuer absetzen. Das bringt für Gutverdiener oft mehr als die Zulage bei Riester.



Betreuungskosten Für Kinder unter 14 Jahren akzeptiert das Finanzamt zwei Drittel der Betreuungskosten, maximal 4000 Euro pro Kind.



Flut Außergewöhnliche Ausgaben wie Unwetterschäden lassen sich geltend machen. Allerdings muss der Bürger den „zumutbaren Eigenanteil“ selbst tragen. Bei einem Ehepaar mit einem Kind sind dies bei einem Einkommen zwischen 15341 Euro und 51130 Euro drei Prozent des Einkommens. Bei 50.000 Einkommen müssen also 1500 Euro selbst getragen werden.