Rund 17 Milliarden Euro : Biontech brachte ein Fünftel des deutschen Wirtschaftswachstums

Düsseldorf Kein Unternehmen hat ein größeres Wachstum vergangenes Jahr erreicht wie der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech. Nun kommt heraus: Ein Viertel des deutschen Wirtschaftswachstums in 2021 kam von Biontech allein. Dabei ist ein ganz wichtiger Faktor noch nicht einmal eingerechnet.

Dank der Entwicklung des Corona-Impfstoffes ist das erst 2008 gegründete frühere Start-up Biontech zu einem der wertvollsten Unternehmen Deutschlands mit einem Börsenwert von rund 35 Milliarden Euro geworden. Jetzt zeigt sich auch noch, wie es zum deutschen Wirtschaftswachstum beiträgt: Weil Biontech im Jahr 2020 nicht einmal 500 Millionen Euro Umsatz machte vergangenes Jahr aber knapp 17 Milliarden Euro, drückte allein dieser Zuwachs das Bruttosozialprodukt im Jahr 2021 um fast ein halbes Prozent hoch. Insgesamt legte es um 2,7 Prozent zu, rund ein Fünftel des Wachstums kam also von Biontech. „Es gibt einen deutlichen Biontech-Effekt“ sagt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts IMK in Düsseldorf. Ohne den Biontech-Erfolg hätte es nur zu 2,2 Prozent gereicht. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein einzelnes deutsches Unternehmen jemals so stark zum Wachstum beigetragen hat“, sagt der Volkswirt.