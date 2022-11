Probleme beim Messengerdienst Aufregung um Whatsapp-Datenleck

Doch was können Internetkriminelle mit den Telefonnummern machen? „Wenn es sich tatsächlich nur um Telefonnummern, und nicht auch noch um Namen, Geburtsdaten und E-Mail-Adressen handelt, sind die Möglichkeiten eher begrenzt. Sonst wäre der aufgerufene Preis auch höher“, sagt Whatsapp-Experte Tobias Schrödel. Eine Betrugsmethode könnte das Smishing sein. Dabei benutzen Hacker SMS, um ihre Opfer hinters Licht zu führen. Eine eingehende Nachricht soll den Anschein erwecken, von einer vertrauenswürdigen Person oder einem Unternehmen zu stammen. So erhalten Nutzer etwa vermeintliche Benachrichtigungen von Amazon. Das Ziel ist, sensible persönliche Daten abzugreifen, etwa die Zugangsdaten fürs Onlinebanking. „Wenn in dem Datensatz keine Namen erhalten sind, kann man die möglichen Opfer nicht persönlich ansprechen. Das schmälert die Chancen, erfolgreich zu sein, deutlich“, so Schrödel. Dennoch gebe es durchaus Anlass zur Sorge: „Die Zahl von einer halben Milliarde Telefonnummern ist immens hoch“, sagt der IT-Sicherheitsspezialist aus München.