Datenschutz bei Messengern : Das sind die Alternativen zu Whats App

Düsseldorf Der Messenger-Dienst Whatsapp ist als Datenkrake ins Gerede gekommen. Die gute Nachricht für besorgte Nutzer: Es gibt erprobte andere Anbieter. Wir stellen sie Ihnen vor.

Die Unterhaltungen selbst sind bei Whats App zwar verschlüsselt, „trotzdem werden viele Metadaten gesammelt, mit denen sehr genaue Nutzerprofile erstellt werden können“, so Öksüz. Metadaten erhält Whats App beispielsweise, weil es auf die Kamera, den Standort oder Kontakte zugreift, aber auch Smartphone Modell, IP-Adresse und Log-Informationen. Viele Menschen suchen daher nach Whats App-Alternativen. Wir schauen uns drei davon an.

Anders als Whats App verschlüsselt Signal nicht nur den Inhalt der Nachrichten, sondern auch den Absender. So weiß die App nicht, wer miteinander kommuniziert. Laut Verbraucherzentrale fallen so deutlich weniger Metadaten an. Hinter dem Messenger sitzt die gemeinnützige Signal-Stiftung, die sich aus Spendengeldern finanziert. Der gesamte Quellcode der Anwendung ist öffentlich, sodass etwaige Sicherheitslücken oder Möglichkeiten der Datenspeicherung schnell entdeckt werden würden. Der Dienst ist zudem kostenlos. Aktuell braucht man zur Anmeldung eine Telefonnummer. Das soll in Zukunft aber nicht mehr zwingend notwendig sein.

Der Messengerdienst Threema hat seinen Sitz in der Schweiz und wirbt damit, einen Fokus auf Sicherheit und Privatsphäre zu legen. Er ist mit acht Millionen Nutzern vergleichsweise klein. Die Chats sind – wie bei Signal und Whats App - Ende-zu-Ende verschlüsselt, das bedeutet, dass niemand außer den Gesprächspartnern persönliche Nachrichten lesen kann. Auch der Zugriff auf das Adressbuch des eigenen Smartphones findet verschlüsselt statt. So kann man zwar sehen, wer sonst noch Threema benutzt, „es werden aber keine Kontaktnetzwerke erstellt“, sagt Ayten Öksüz. Anders als bei den meisten Konkurrenzprodukten, braucht man zur Anmeldung bei Threema aber nicht einmal unbedingt eine Telefonnummer oder eine Mailadresse. Threema generiert eine zufällige ID, mit der andere Nutzer gefunden werden können. Die Nutzung ist also anonymisiert möglich. Die Server des Anbieters sind allesamt in der Schweiz, dadurch sei der Dienst vollständig DSGVO-konform, so der Anbieter. Dafür kostet die Nutzung einmalig Geld. Aktuell 3,99 Euro im Appstore von Apple und im Google Playstore.