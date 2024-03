„Mir graut es vor der Wohnungssuche“ So viel zahlt man für ein WG-Zimmer in NRW-Unistädten

Miriam Terweiden graut jetzt schon vor dem Tag, an dem sie aus ihrem kleinen Wohnheimzimmer in Hürth ausziehen muss. Eigentlich soll dann die schönste Zeit ihres Studiums beginnen: ein Auslandsaufenthalt auf Malta. Mindestens drei Monate lang geht es in die Sonne. Das heißt: neue Leute kennenlernen, viel Englisch sprechen und eine Menge Zeit am Strand verbringen. Doch zurück im grauen Köln wird sie sich ein WG-Zimmer für den Master suchen müssen – und sie ahnt schon jetzt, dass sie ohne die richtigen Kontakte keines finden wird – zumindest keines, das sie bezahlen kann. Ihr Budget: 400 Euro.