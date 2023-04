Studierende berichten Die ewige Suche nach einem WG-Zimmer

Miriam Terweiden wollte eigentlich gar nicht in eine WG ziehen. Doch als sie eine Unterkunft in Köln brauchte, fand sie nichts anderes. „Ich habe meine Wünsche ziemlich hinten angestellt – sonst hätte ich von Dinslaken aus pendeln müssen“, sagt die 21-Jährige. Also zog sie in ein Zehn-Quadratmeter-Zimmer im Hürther Studierendenwohnheim, gerade einmal ein Bett, ein Schreibtisch und ein Schrank passen rein. Im Nebenraum wohnt eine Kommilitonin, zwischen ihnen nur der kleine Flur, die winzige Küchenzeile und das Bad. „Da hatte ich sogar noch Glück, weil meine liebe Mitbewohnerin mich vorgeschlagen hat. Ich stand schon ewig auf der Warteliste“, sagt die 21-Jährige. Ohne Kontakte wäre sie wohnungslos geblieben, davon ist Terweiden überzeugt.