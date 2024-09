Vor dem neuen Wintersemester WG-Zimmer in Uni-Städten immer teurer

In manchen nordrhein-westfälischen Hochschulstädten wird das Wohnen für viele zum Beginn des neuen Wintersemesters noch mal teurer. In Essen und Paderborn kosten Zimmer in einer Wohngemeinschaft nach Daten des Berliner Forschungs- und Beratungsinstituts Empirica im Durchschnitt 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Münster sind die Durchschnittsmieten für solche Zimmer um 16, in Bonn um 15 Prozent gestiegen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf kostet ein WG-Zimmer den Empirica-Daten zufolge im Durchschnitt zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Dagegen gab es in Köln und Aachen keine Steigerungen. In Köln und Düsseldorf zahlen Studenten für ein WG-Zimmer, das Empirica zwischen 10 und 30 Quadratmetern definiert, im Mittel 550 Euro. Nimmt man die mittlere Größenordnung, wären das pro Quadratmeter 27,50 Euro Warmmiete.