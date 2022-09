Preisträger „Wirtschaft im Wandel“ : Die Jury kürte Vorbilder im Strukturwandel

Düsseldorf Beim Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ wurden neun innovative Unternehmen ausgezeichnet. 100 hatten sich beworben. Wir haben die Ergebnisse im Überblick.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden am 19. Oktober von der Ministerin in Düsseldorf ausgezeichnet. Wir stellen die siegreichen Unternehmen und ihre Ideen in den nächsten Wochen in loser Folge vor.

„Freiraumkonzept“ in Planung - Was bedeutet das konkret?

Strukturwandel im Rhein-Kreis : „Freiraumkonzept“ in Planung - Was bedeutet das konkret?

Die Jurymitglieder trafen sich – wie im Corona-Jahr 2020 – nicht persönlich, sondern schalteten sich per Videokonferenz zusammen und diskutierten. Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe, und Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“, führten durch die Sitzung. Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post, und Helge Matthiesen, Chefredakteur des General-Anzeigers Bonn, waren ebenfalls zugeschaltet. Abgestimmt wurde per virtuellem Handzeichen.

Die Jury diskutierte eifrig: So entfachte sich eine Diskussion um die Frage, ob man ein Start-up allein wegen seiner guten Idee auszeichnen wolle oder bei der Bewertung mehr den tatsächlichen Erfolg in den Fokus stellen solle. Außerdem warfen die Jury-Mitglieder die Frage auf, wie innovativ ein junges Unternehmen sein müsse: Reiche es nicht schon aus, wenn es konsequent eine zukunftsfähige Idee umsetze? Und die Jury debattierte darüber, ob ein Unternehmen sieben Jahre nach Gründung noch als Start-up gelte, und beantwortete sie schließlich fast einstimmig mit „Ja“.

Die Schirmfrau und Jury-Vorsitzende Mona Neubaur (Grüne) war begeistert von der Zahl und Qualität der Teilnehmer des Wettbewerbs: „Die rund 100 Bewerbungen zeigen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer bereits mutig vorangehen und Nordrhein-Westfalen zu einem zukunftsfähigen Standort für erfolgreiches Wirtschaften entwickeln wollen“, sagte sie. „Das in diesen Zeiten mitzuerleben als zuständige Wirtschaftsministerin in all den Krisen, die in ihrer Gleichzeitigkeit unsere wirtschaftlichen Kreisläufe wirklich beeinträchtigen, ist ein positives Signal.“ Genau das brauche NRW jetzt, betonte Neubaur: Menschen, die nicht fragten, was ihr Land für sie tun könne, sondern was sie für ihr Land tun könnten. Neubaur bezeichnete die Unternehmerinnen und Unternehmer als große Vorbilder. Gemeinsam könnten sie eine Transformationsallianz bilden und mit der Landesregierung die Widerstandsfähigkeit von Nordrhein-Westfalen stärken.