Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im Wandel“ Innovative Unternehmen aus NRW gesucht

Am Wettbewerb können alle Unternehmen teilnehmen, die den Wandel zum Teil ihrer Firmen-DNA gemacht haben. Wir suchen diejenigen, die mit Erfindungen den Markt verändern, die mutig voranschreiten und neue Märkte erobern, die die Digitalisierung und den Klimaschutz zwar als Herausforderung, aber vor allem als Chance begreifen. Angesprochen sind Großkonzerne, deren Erfindungen schon jetzt häufig die Schlagzeilen bestimmen. Angesprochen sind Mittelständler, die mit ihren Produkten noch nicht im Rampenlicht stehen, aber dafür sorgen, dass das Label „Made in Germany“ weltweit geschätzt wird. Angesprochen sind die vielen kleinen Betriebe, Händler, Handwerker und Sozialunternehmen, die nicht so häufig im Blickpunkt stehen, deren Geschichten es aber verdienen, erzählt zu werden, weil sie den Alltag vieler Menschen – egal ob Kunden oder Beschäftigte – besser machen.