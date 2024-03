Streik bei der Deutschen Bahn Das müssen Bahnreisende jetzt wissen

Es war zu erwarten und hat am Montag trotzdem für große Aufregung gesorgt: Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL), kündigte bei einer Pressekonferenz in Berlin gleich mehrere Streiks bei der Deutschen Bahn (DB) an. Der erste soll schon am Donnerstag um zwei Uhr nachts starten und ganze 35 Stunden dauern, also bis Freitag um 13 Uhr. Für den Güterverkehr geht es sogar noch früher los: Hier streiken die Lokführer ab Mittwoch um 18 Uhr bis Freitag um fünf Uhr. „35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche“, sagte Weselsky.