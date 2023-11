Serie Vorsorge Wertpapiere klug vererben und versteuern

Fonds-Anteile gestaffelt verkaufen? Unabhängig vom Erbschaftsthema sollte bei Anteilen an Fonds oder anderen Wertpapieren geprüft werden, ob man sie teilweise gezielt verkauft, um so die Freibeträge bei Kapitaleinnahmen in Höhe von 1000 Euro im Jahr bei Alleinstehenden und 2000 Euro bei Ehepaaren auszunutzen. Bei Fondsanteilen, deren Kauf und/oder Verkauf nur sehr niedrige Gebühren kostet (beispielsweise ETFs), spricht nichts dagegen, immer wieder Anteile in Höhe von einigen Tausend Euro abzustoßen, um so einen gewissen Gewinn steuerfrei einzustreichen.